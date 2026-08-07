Événements de Sebta: prison ferme pour plusieurs chauffeurs de taxis

La chambre de première instance de Tétouan a condamné cinq chauffeurs de taxi à six mois de prison ferme chacun, après les avoir reconnus coupables de « complicité d’immigration irrégulière ». Ils étaient poursuivis pour avoir transporté des jeunes vers les abords de Bab Sebta lors des récents mouvements de passage collectif.

En réaction, le bureau provincial du Syndicat national des taxis a dénoncé la sévérité des peines prononcées et a appelé la Cour d’appel à réexaminer le dossier en tenant compte de la nature de leur activité professionnelle.

Le syndicat affirme que les chauffeurs ne faisaient qu’exercer leur métier en transportant des citoyens vers la ville de Fnideq, à une période où aucune décision officielle n’interdisait les déplacements ni n’imposait de restrictions exceptionnelles.

Dans son communiqué, le syndicat souligne qu’il ne peut être demandé aux chauffeurs d’assumer une responsabilité pénale liée aux intentions ou aux projets de leurs passagers. Il rappelle que le contrôle des identités et les fouilles relèvent exclusivement des services de sécurité. S’appuyant sur l’article 24 de la Constitution, qui garantit la liberté de circulation sur le territoire national, il insiste sur le fait qu’un chauffeur n’a aucune prérogative légale pour interroger ses clients sur les motifs de leur déplacement.

Le syndicat conclut en appelant la juridiction d’appel à rendre justice aux professionnels du secteur en tenant compte des limites légales de leurs responsabilités. Il lance également un appel aux organisations de défense des droits de l’Homme, aux associations de la société civile et aux syndicats afin qu’ils se mobilisent et expriment leur solidarité avec les chauffeurs poursuivis dans cette affaire.

H.M