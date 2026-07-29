Donald Trump promet de frapper « fort » l’Iran

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain, Donald Trump, a promis mercredi une riposte musclée contre l’Iran au lendemain de l’interception par les forces américaines d’une attaque de missiles balistiques iraniens visant les troupes américaines stationnées dans la région.

« On va leur mettre une sacrée raclée (…) On va les frapper fort. Ils vont en prendre plein la figure », a déclaré M. Trump à la chaîne américaine Fox News.

Le locataire de la Maison Blanche a ajouté que les forces américaines n’avaient eu que quelques minutes pour réagir à cette attaque surprise et avaient abattu les missiles avant qu’ils n’atteignent leurs cibles.

M. Trump a également indiqué avoir visionné une vidéo montrant des militaires américains communiquant les coordonnées en temps réel pendant l’interception.

Mardi soir, le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé avoir intercepté des missiles balistiques iraniens ayant visé les troupes US dans la région, assurant que tous les projectiles ont été interceptés « avec succès ».

« Les forces du corps des gardiens de la révolution islamique ont lancé plusieurs missiles balistiques depuis l’Iran dans le but de mener une attaque surprise contre les forces américaines stationnées au Moyen-Orient », a indiqué le Centcom sur le réseau X.

« Tous les missiles iraniens ont été interceptés avec succès », a-t-il ajouté.