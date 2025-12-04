Unicef : un enfant sur cinq vit dans la pauvreté « extrême »

Un enfant sur cinq dans le monde vit dans une pauvreté monétaire extrême, tandis que 417 millions souffrent de privations graves dans au moins deux des six domaines définis par l’ONU, a indiqué mercredi le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Dans son rapport “La Situation des enfants dans le monde 2025”, l’UNICEF relève que près d’un enfant sur cinq, soit plus de 412 millions d’enfants, vit dans une pauvreté monétaire extrême, définie comme le fait de disposer de moins de trois dollars par jour pour subvenir à ses besoins essentiels.

Selon l’agence onusienne, l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud concentrent “près de neuf cas d’extrême pauvreté infantile sur dix”, alors qu’elles n’abritent qu’environ la moitié de la population enfantine mondiale.

Au-delà de la pauvreté monétaire – qui ne représente que “la partie émergée de l’iceberg” – plus d’un enfant sur cinq dans les pays à revenu faible et intermédiaire, soit 417 millions, souffre de privations graves dans au moins deux des domaines retenus par l’ONU : éducation, santé, logement, nutrition, assainissement et accès à une eau salubre.

L’UNICEF relève toutefois que la pauvreté fondée sur une privation grave dans au moins un de ces domaines a diminué d’un tiers depuis 2000 dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

L’agence souligne enfin que des solutions existent pour réduire la pauvreté infantile, notamment en élevant la lutte contre la pauvreté des enfants au rang de priorité nationale, en adoptant des politiques macroéconomiques de soutien et en mettant en place une protection sociale inclusive et élargie.