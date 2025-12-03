Le Gabon lance un visa électronique

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement gabonais a annoncé la mise en service d’un système de visa électronique destiné à simplifier et moderniser les procédures d’entrée sur le territoire national.

Selon les autorités, cette réforme intervient à la suite d’une séance de travail tenue récemment entre le ministère en charge de l’Économie numérique et plusieurs opérateurs locaux de paiement mobile, en vue d’intégrer des solutions de règlement en ligne au processus d’obtention du visa.

Jusqu’à présent, le dispositif e-Visa gabonais demeure partiellement numérisé, les voyageurs pouvant déposer leur demande en ligne alors que le paiement des frais s’effectue encore en espèces à l’arrivée à l’aéroport de Libreville. De même, la mise en service de la nouvelle plateforme offrira un parcours entièrement dématérialisé, couvrant la soumission du dossier, son traitement et le règlement électronique des frais.

Les autorités gabonaises soulignent que cette transition vers le « tout-numérique » vise à réduire les délais de traitement, limiter les files d’attente et améliorer l’expérience des visiteurs, tout en renforçant la transparence et l’efficacité du service public.

Le dispositif sera progressivement étendu afin d’assurer une accessibilité optimale aux voyageurs internationaux et de soutenir la stratégie nationale de digitalisation des services administratifs.

S.L.