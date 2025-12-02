Le domicile de François Hollande cambriolé : deux suspects arrêtés

La maison de l’ancien président français François Hollande a été cambriolée le 22 novembre dernier, selon des informations relayées mardi par les médias français.

La chaîne BFMTV a indiqué que la police française avait arrêté deux individus de nationalité algérienne en moins d’une semaine, et qu’ils ont été inculpés pour vol en bande organisée.

Selon la chaîne, l’ancien président a perdu lors du cambriolage une montre de luxe. Les enquêteurs de la deuxième division de la police judiciaire ont retrouvé la montre et l’ont restituée à son propriétaire.

Les suspects, nés en Algérie en 1994 et 1995, ont été placés en détention provisoire dans le cadre de l’enquête pour vol en bande organisée.