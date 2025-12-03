Airbus baisse son objectif de livraison d’avions pour 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

L’avionneur européen Airbus a annoncé mercredi sa décision d’abaisser son objectif de livraisons pour 2025 à 790 avions, au lieu de 820 prévus initialement, après la détection d’un problème de qualité sur ses appareils de la famille A320.

« Suite à un récent problème de qualité chez un fournisseur concernant les panneaux de fuselage, affectant les livraisons de la famille A320, Airbus SE actualise ses prévisions de livraisons d’avions commerciaux pour 2025 », indique un communiqué du constructeur aéronautique basé à Toulouse.

L’abaissement de cet objectif de livraison d’avions (-3,7% sur l’année) intervient dans une période de turbulences pour Airbus, qui a dû rappeler la semaine dernière 6.000 A320 pour remplacer de toute urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires, après un incident sur un vol fin octobre aux Etats-Unis.

Le géant européen de l’aviation avait reconnu lundi des « problèmes de qualité » sur des panneaux de fuselage, assurant que l’incident était « circonscrit ».

Dans le communiqué, Airbus indique, en revanche, qu’il maintient « ses prévisions financières » pour 2025, dont un Ebit ajusté d’environ 7,0 milliards d’euros et un flux de trésorerie disponible avant financement des clients d’environ 4,5 milliards d’euros.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le constructeur aéronautique affichait une hausse de son bénéfice net au troisième trimestre.

Les récents problèmes d’Airbus l’ont fait plonger en bourse: depuis le début de la semaine, l’avionneur a reculé de près de 7% à la Bourse de Paris, après une baisse de plus de 10% au cours de la séance de lundi dans la foulée des révélations sur les problèmes de qualité de panneaux de fuselage.

Exploité depuis près de quarante ans, l’A320 dans ses nombreuses variantes est l’avion de ligne le plus vendu au monde. Fin septembre, Airbus en avait livré plus de 12.000 exemplaires.