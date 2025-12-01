Après la France, un autre pays interdit les smartphones dans ses collèges

Par LeSiteinfo avec MAP

Les collégiens de Singapour ne pourront plus utiliser leurs téléphones portables ni leurs montres connectées en dehors des cours à partir de janvier 2026, a annoncé dimanche le ministère de l’Éducation.

En vertu des nouvelles directives, les appareils devront rester dans les casiers ou dans les sacs des élèves pendant les heures de présence à l’école, renforçant ainsi les règles déjà en place depuis janvier 2025 pour les primaires.

Le ministère vise, à travers cette mesure, à freiner les usages intempestifs des écrans — messagerie, réseaux sociaux, distractions passives — qui nuisent à la concentration et limitent les interactions directes entre jeunes.

Certaines écoles l’ont déjà testé. Résultat : meilleur calme en classe, plus de vrais échanges pendant les pauses, des recrudescences d’énergie et de bavardage — non pas sur un écran, mais en face à face. Ces signaux positifs ont poussé le ministère à étendre la mesure à tous les collèges.

Côté matériel fourni par l’école (tablettes ou ordinateurs), le temps d’écran sera lui aussi encadré : dès janvier, ils passeront en mode veille à 22h30, 30 minutes plus tôt qu’auparavant. Un petit geste censé aider les ados à mieux déconnecter avant de dormir.

Pour Jasmin Lau, ministre d’État à l’Éducation, l’enjeu dépasse la salle de classe : il s’agit de “forcer le bon réflexe” dès le plus jeune âge, pour que les écrans ne remplacent pas les vraies interactions.

Les nouvelles directives s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale « Grow Well SG », lancée en 2021, qui a pour objectif de rappeler aux familles que l’école — et l’adolescence — méritent d’être vécues en 3D, pas sur un écran.