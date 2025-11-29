Donald Trump annonce la « fermeture totale » de l’espace aérien du Vénézuela

Le président américain, Donald Trump, a annoncé samedi que l’espace aérien du Vénézuela devait être considéré comme “entièrement fermé”, intensifiant ainsi la pression sur le régime de Caracas et les narcotrafiquants vénézuéliens.

“À toutes les compagnies aériennes, pilotes, trafiquants de drogue et trafiquants d’êtres humains, veuillez considérer que l’espace aérien au-dessus et autour du Venezuela est entièrement fermé”, a déclaré M. Trump dans une publication sur Truth Social.

Cette décision fait suite à un renforcement massif des forces militaires américaines dans la région ces dernières semaines, au moment où le président américain ne cesse d’intensifier ses menaces contre le président vénézuélien Nicolás Maduro.

Jeudi dernier, M. Trump a déclaré que les États-Unis allaient “très bientôt” lancer des opérations terrestres pour arrêter les trafiquants de drogue vénézuéliens présumés.

“Ces dernières semaines, vous avez travaillé à dissuader les trafiquants de drogue vénézuéliens, qui sont nombreux”, a-t-il déclaré aux militaires lors d’un appel téléphonique à l’occasion de Thanksgiving.

“Nous allons commencer à les arrêter également par voie terrestre”, a poursuivi le président, jugeant que “la voie terrestre est plus facile, mais cela va commencer très bientôt”.

La pression accrue sur les narcotrafiquants sud-américains intervient également après une série de frappes aériennes américaines menées ces derniers mois contre des bateaux soupçonnés de transporter de la drogue dans les Caraïbes.