USA: les « Greencards » détenues par les ressortissants de 19 pays seront réexaminées

Par LeSiteinfo avec MAP

Les autorités américaines ont annoncé le durcissement de leur politique migratoire et le réexamen des cartes de résidents permanents « Greencards » détenues par les ressortissants de 19 pays jugés « à haut risque », au lendemain de la fusillade ayant visé deux militaires mercredi à Washington, perpétrée par un ressortissant afghan séjournant légalement aux Etats-Unis.

Le directeur des services de l’immigration (USCIS), Joseph Edlow, a annoncé avoir ordonné un « réexamen complet et rigoureux » de chaque « Greencard » délivrée à tout ressortissant étranger originaire de ces 19 pays, dont l’Afghanistan, le Yémen, l’Iran, Haïti, le Venezuela, Cuba et la Birmanie.

« Chaque ressortissant étranger sera contrôlé et soumis à un examen approfondi dans toute la mesure du possible », a déclaré le directeur de l’USCIS dans un communiqué, précisant que « cela inclut une évaluation de leur provenance et des raisons de leur venue » aux Etats-Unis.

Il a également indiqué que les agents de l’immigration considéreront désormais « les facteurs spécifiques à chaque pays comme des facteurs négatifs importants lors de l’examen des demandes d’immigration ».

Et d’ajouter que ces mesures viennent renforcer la mise en œuvre par l’USCIS de « la proclamation présidentielle 10949 », intitulée « Restriction sur l’entrée des ressortissants étrangers afin de protéger les États-Unis contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale et la sécurité publique ».

S.L