UNICEF : plus d’un demi-milliard d’enfants exposés à la violence domestique

Par LeSiteinfo avec MAP

Près de 600 millions d’enfants à travers le monde sont exposés à une forme de violence domestique, a alerté le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), notant que ces enfants courent un risque accru de subir des préjudices directs et indirects.

Selon une étude du fonds onusien, publiée dans le sillage du rapport annuel d’ONU Femmes et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) sur les féminicides, plus d’un enfant sur quatre dans le monde vit avec une mère ayant subi une forme de violence de la part d’un partenaire en 2024.

La violence fait ainsi une « partie intégrante du quotidien de ces enfants”, a déploré l’UNICEF, ajoutant que même s’ils ne sont pas violentés, le fait d’être témoin de violence peut entamer la confiance entre les enfants et leurs tuteurs, laisser de profondes séquelles émotionnelles et provoquer des traumatismes qui persistent souvent à l’âge adulte.

D’après l’agence onusienne, l’exposition des enfants à la violence domestique est la plus élevée en Océanie, suivie par l’Afrique subsaharienne et l’Asie centrale et méridionale, reflétant de “profondes inégalités régionales”, mais aussi des schémas généralisés de violence subie par les femmes dans le monde entier.

Pour remédier à cette situation, l’UNICEF appelle à des mesures plus énergiques et la mise en place de stratégies nationales intégrées qui s’attaquent à la violence contre les femmes et les enfants.

Dans leur rapport, rendu public mardi, ONU Femmes et ONUDC ont indiqué que 83 000 femmes et filles ont été tuées de “manière intentionnelle” en 2024, dont 60% “par un partenaire ou un parent proche”.