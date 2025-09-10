Obésité chez les enfants: l’UNICEF tire la sonnette d’alarme

Par LeSiteinfo avec MAP

Un enfant sur 10 âgés de 5 à 19 ans souffre d’obésité, et un enfant sur cinq souffre de surpoids dans le monde, a averti le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), qui pointe du doigt notamment les aliments ultratransformés.

À travers le monde, ce sont 188 millions d’enfants qui souffrent d’obésité, ce qui les expose à un « risque accru de maladies chroniques » telles que le diabète de type 2, les maladies cardiaques et certains cancers, a indiqué l’UNICEF dans son dernier rapport.

Le fonds onusien déplore un environnement alimentaire où les boissons sucrées, les en-cas salés et sucrés ainsi que les produits alimentaires issus de la restauration rapide, sont aisément accessibles à des millions d’enfants et d’adolescents et font l’objet d’un marketing agressif.

“Les mauvaises habitudes alimentaires augmentent le risque de surpoids, d’obésité et d’autres maladies cardiométaboliques chez les enfants et les adolescents”, relève le rapport intitulé: “Alimenter les profits: Comment les environnements alimentaires compromettent l’avenir des enfants”.

Le document, qui s’appuie sur des données provenant de plus de 190 pays, note que depuis 2000, l’obésité a triplé, passant de 3% à 9,4%, dépassant pour la première fois les taux d’insuffisance pondérale (sous-poids) dans toutes les régions, à l’exception de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie du Sud.

La situation est particulièrement grave dans les îles du Pacifique, relève l’UNICEF. Ailleurs, l’obésité touche presque tous les pays quel que soit leur niveau de revenu, souligne le rapport.

Chez les enfants et les adolescents, le surpoids et l’obésité s’accompagnent également “d’une faible estime de soi, d’anxiété et de dépression”, engendrant des pressions financière et émotionnelle sur les parents, prévient le rapport.

Pour faire face à cette situation, l’UNICEF recommande aux gouvernements d’améliorer les environnements alimentaires des enfants et des adolescents, notamment dans les écoles, et de faciliter l’accessibilité d’aliments nutritifs et produits localement.

Selon la définition de l’Organisation mondiale de la Santé, le surpoids est un poids pour la taille supérieur à 2 écarts types par rapport à la médiane établie d’après les normes de croissance de l’enfant, alors que l’obésité est un poids pour la taille supérieur à 3 écarts types.

S.L