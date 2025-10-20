Paris : Le Louvre sous le choc après un braquage d’ampleur inédite

Par LeSiteinfo avec MAP

Le célèbre musée parisien Le Louvre restait, lundi, fermé au public, au lendemain d’un braquage de bijoux d’une valeur inestimable, tandis que la traque se poursuivait pour arrêter les suspects.

«Après le vol qu’a subi hier, le musée a le regret de vous informer qu’il restera fermé au public ce jour », lit-on sur le site de l’institution muséale.

D’après le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, qui s’était rendu sur place, le cambriolage avait été perpétré, dimanche matin, à l’aide d’une nacelle par « trois ou quatre » suspects qui sont en fuite.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les auteurs du braquage auraient pénétré dans l’établissement « en utilisant une nacelle sur un camion », ont cassé une fenêtre et n’ont passé que sept minutes sur les lieux, a-t-il précisé à la presse.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés et identifier les auteurs du vol qui seraient partis avec huit « joyaux de la couronne de France », selon la presse.

« Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire. Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris», a réagi sur X le président français Emmanuel Marcon.

Il a notamment mis en avant le projet « Louvre Nouvelle Renaissance », engagé en janvier et prévoyant « un renforcement de la sécurité » au sein du musée, se disant convaincu que ce projet « sera le garant de la préservation et de la protection de ce qui constitue notre mémoire et notre culture ».

Le vol perpétré, dimanche matin au Louvre, a relancé en France le débat sur la sécurisation des musées qui sont de plus en plus cibles de cambriolages dans l’hexagone.

A cet égard, une réunion se tenait lundi matin en présence des ministres de l’Intérieur, de la Culture, Rachida Dati et des services de l’Etat, « sur la sécurisation du musée du Louvre », rapportent les médias.