Météo au Maroc: temps assez froid et rafales de vent ce vendredi

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 05 décembre 2025:

– Temps assez froid la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Temps passagèrement nuageux sur l’extrême nord et sur les provinces sahariennes.

– Formations brumeuses matinales près des côtes sud.

– Rafales de vent parfois assez fortes sur la rive méditerranéenne.

– Température minimale de l’ordre de -02/04°C sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 08/16°C sur les provinces sahariennes et de 04/10°C partout ailleurs.

– Températures maximales peu variables sur l’Anti-Atlas et le Nord-Est des provinces sahariennes, et en légère hausse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et agitée au Nord de Mehdia et au Sud de Tarfaya.

