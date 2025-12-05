Espagne : séisme de magnitude 4,9 à Fuengirola

Par LeSiteinfo avec MAP

Une secousse tellurique de magnitude 4,9 a été enregistrée vendredi dans le sud de l’Espagne, avec un épicentre situé dans la commune de Fuengirola, dans la province de Malaga, a annoncé l’Institut géographique espagnol.

La magnitude du séisme, initialement estimée à 4,2 puis révisée à 4,8, a finalement été portée à 4,9. Il s’est produit à 10h38 (heure locale) à une profondeur de 78 kilomètres, selon la même source.

Le tremblement de terre a été largement ressenti par la population dans un vaste périmètre couvrant plusieurs provinces andalouses, dont Séville, Cordoue et Grenade.

Le gouvernement régional d’Andalousie a déclenché la phase de pré-urgence (situation opérationnelle 0) du Plan face au risque sismique.

Cette mesure vise à renforcer la coordination entre les autorités et les organismes compétents et à améliorer l’information et la communication auprès du public suite à ce phénomène sismique largement perçu.