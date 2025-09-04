Décès de Giorgio Armani, icône de la mode italienne, à 91 ans

La mort a emporté, ce jeudi, l’icône de la mode italienne Giorgio Armani, à l’âge de 91 ans. Le groupe « Giorgio Armani » avait récemment célébré son cinquantième anniversaire avec le lancement officiel de la plateforme numérique ARMANI/Archivio, conçue spécialement pour partager l’héritage historique de la marque.

Cette plateforme a été inaugurée le 30 août dernier, en marge du Festival international du film de Venise. Elle réunit des milliers de looks originaux et documentés des collections Giorgio Armani, aussi bien pour hommes que pour femmes.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Le groupe « Giorgio Armani » a écrit : « C’est avec une profonde tristesse que le Groupe Armani annonce la disparition de son fondateur et infatigable guide : Giorgio Armani. Monsieur Armani, comme l’ont toujours appelé avec respect et admiration ses collaborateurs et employés, est décédé paisiblement, entouré de ses proches. Il n’a jamais cessé de travailler, jusqu’à ses derniers jours, consacrant toute son énergie à l’entreprise, aux collections ainsi qu’aux nombreux projets en cours et à venir», souligne le communiqué.