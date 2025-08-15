Cyberattaque : plus de 100.000 scans de passeports et cartes d’identité dérobés dans des hôtels italiens

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Agence italienne pour le numérique (Agid) a alerté que des dizaines de milliers de scans de papiers d’identité de touristes ont été volés sur les serveurs d’hôtels italiens et mis en vente sur le dark web.

L’organisme italien a indiqué avoir « détecté une activité de vente illégale de documents d’identité qui auraient été dérobés à des hôtels opérant sur le territoire italien » et mis en vente sur le dark web, selon un communiqué de l’Agid.

L’agence, qui avance le chiffre de 100.000 documents volés, précise qu’il s’agit de scans en haute résolution de passeports, cartes d’identité et autres documents d’identité utilisés par les clients lors des opérations de check-in.

L’auteur ayant mis en vente ces documents a indiqué les avoir obtenus « grâce à des accès non autorisés à des systèmes informatiques, entre juin et août 2025 ».

Les autorités n’ont pas exclu que ce piratage, ayant concerné dix hôtels à l’échelle du territoire italien, puisse avoir touché d’autres établissements.

L’Agid alerte également sur les « conséquences pour les victimes qui peuvent être graves, tant sur le plan économique que légal », rappelant que ces données, une fois dérobées, « peuvent être utilisées à des fins frauduleuses : création de faux documents, ouverture de comptes bancaires, usurpation d’identité numérique ».

Les établissements hôteliers et plateformes de réservations d’hôtels sont régulièrement cibles de cyberattaques.