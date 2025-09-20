Tim Burton et Monica Bellucci annoncent leur séparation

Le réalisateur américain Tim Burton et l’actrice italienne Monica Bellucci ont annoncé, vendredi, leur séparation à travers un communiqué commun transmis à l’AFP.

« Avec beaucoup de respect et d’affection réciproques, Monica Bellucci et Tim Burton ont décidé de se séparer », indique le texte.

La relation entre le cinéaste de 67 ans et la comédienne italienne de 60 ans aura duré trois ans. Le couple s’était rencontré pour la première fois en octobre 2022, lors du Festival Lumière de Lyon, où Monica Bellucci avait remis à Tim Burton le Prix Lumière pour l’ensemble de sa carrière. De cette rencontre était née une histoire d’amour, suivie d’une collaboration artistique.

Les deux artistes ont en effet travaillé ensemble sur le film « Beetlejuice Beetlejuice », présenté en ouverture de la Mostra de Venise en 2024.

Par ailleurs, Tim Burton poursuit actuellement la préparation de la deuxième saison de la série « Wednesday » pour Netflix, tandis que Monica Bellucci tourne un nouveau projet sous la direction de la réalisatrice française Léa Mysius.