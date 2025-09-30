L’Inter Milan renoue avec les bénéfices après quinze ans de pertes

Vice-champion d’Italie et d’Europe, l’Inter Milan a annoncé lundi avoir dégagé ses premiers bénéfices en quinze ans au terme de la saison 2024-2025, grâce à une progression marquée de ses recettes et à une discipline financière renforcée.

« Nouvelle augmentation du chiffre d’affaires et premiers bénéfices en quinze ans, c’est la démonstration d’une forte discipline financière », s’est réjoui l’Inter dans un communiqué.

Le club lombard a précisé avoir enregistré un chiffre d’affaires record de 567 millions d’euros sur l’exercice clos le 30 juin 2025, « le plus important jamais généré en Serie A ».

Le bénéfice net s’est établi à 35,4 millions d’euros, contre une perte de 35,7 millions l’année précédente, soit une amélioration de plus de 70 millions d’euros.

« Ces résultats sont dus à la progression des recettes grâce aux compétitions nationales et européennes, ainsi qu’à la participation à la première édition du Mondial des clubs », a expliqué l’Inter.

Passé sous le contrôle du fonds américain Oaktree en mai 2024, l’Inter a terminé la saison à la deuxième place du championnat, à un point du Napoli, avant de s’incliner lourdement (5-0) en finale de Ligue des champions face au Paris SG.