Lekjaa à Nador: «Les jeunes doivent construire leur avenir au Maroc» (VIDEO)

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a évoqué les efforts déployés par les dirigeants du parti pour placer les jeunes au cœur du développement et en faire l’un des principaux axes de leur programme électoral.

Lors d’une rencontre partisane du PAM organisée ce dimanche 20 septembre à Nador, Lekjaa a insisté sur la nécessité de « fournir un accompagnement et une formation aux jeunes, tout en les encourageant à créer leurs propres entreprises ».

Le membre du bureau politique du «Tracteur» a estimé que l’objectif de ces mesures est de « permettre aux jeunes de devenir une force active dans le développement économique et de construire leur avenir au Maroc ».