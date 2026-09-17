Fouzi Lekjaa a Bouarfa: «nous devons servir les intérêts du Maroc et des Marocains» (VIDEO)

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), s’est rendu ce jeudi 17 septembre 2026 dans la province de Figuig, accompagné de plusieurs cadres du parti, dans le cadre de la tournée du «Tracteur» menée à l’occasion de la campagne électorale précédant les élections du 23 septembre.

Lors d’une intervention devant un important public à Bouarfa, Fouzi Lekjaa a déclaré : «Mon adhésion au PAM a constitué un véritable tournant. Au sein du parti, nous estimons que nous devons servir les intérêts du Maroc et des Marocains avant de penser au partage des privilèges»

Il a poursuivi : «Cette phrase est simple dans sa formulation, mais elle revêt une grande portée et illustre aujourd’hui les différences entre notre vision de l’avenir du Maroc au sein du Parti authenticité et modernité et celle que défend cet acteur majeur de la scène politique », faisant ainsi référence aux concurrents du « Tracteur ».

Lekjaa a également souligné : « Les Marocains savent faire la différence entre le sérieux et les discours qui se contentent de distribuer des promesses une fois tous les cinq ans. Nous ne voulons pas faire des promesses, nous voulons échanger avec vous aujourd’hui et demain. »

Le responsable du PAM a par ailleurs appelé les citoyens à participer massivement au scrutin du 23 septembre. « J’appelle les jeunes à participer à la vie politique et à voter pour ceux qui les représentent. C’est notre pays, nous devons tous œuvrer à son service », a-t-il déclaré.