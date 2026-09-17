Autoroutes du Maroc dresse le bilan de l’été 2026

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) annonce que la saison estivale 2026 a été marquée par une affluence record sur le réseau autoroutier national, avec des pics de trafic dépassant à plusieurs reprises 800 000 véhicules par jour, contre une moyenne journalière de 530 000 véhicules en période normale.

Cette forte circulation représente une hausse de près de 5 % par rapport à la saison estivale 2025, confirmant l’importance du réseau autoroutier dans les déplacements estivaux, notamment lors des périodes de très forte mobilité.

Face à cette intensification du trafic, les équipes d’ADM ont été mobilisées en mode vigilance totale, afin d’anticiper les pics de circulation et d’accompagner les clients-usagers dans leurs déplacements.

Ce dispositif s’est appuyé sur la préparation en amont des infrastructures, le renforcement de la présence des équipes sur le terrain, la planification des chantiers en cours pour minimiser la gêne qu’ils pourraient occasionner, ainsi qu’une étroite collaboration avec tous les intervenants sur le réseau autoroutier, notamment la Gendarmerie Royale, la Protection civile et les autorités locales, et une communication de proximité avec les clients-usagers.

Dans ce cadre, ADM a renforcé sa présence auprès des Marocains du Monde (MRE) à travers une campagne d’activation déployée au niveau des ports de Tanger Med et Tanger Ville. Cette opération a permis d’aller à leur rencontre dès leur arrivée au Royaume et de les accompagner notamment dans l’acquisition et la recharge du Pass Jawaz, outil incontournable pour sécuriser et fluidifier leurs passages par les gares de péage.

La gestion de ces flux exceptionnels a également bénéficié des solutions technologiques déployées par ADM, notamment les dispositifs de vidéosurveillance et les salles de contrôle, qui permettent la surveillance continue du réseau, la détection des incidents et le pilotage des équipements à distance, en coordination avec les équipes opérationnelles mobilisées sur le terrain.

Grâce à l’ensemble de ces dispositifs, ADM a pu absorber les niveaux de trafic exceptionnels tout en maintenant des conditions de voyage sécurisées et confortables pour les millions de voyageurs ayant emprunté le réseau autoroutier national.