Oncorad franchit une nouvelle étape dans la téléchirurgie au Maroc

Une nouvelle étape majeure pour la chirurgie robotique au Maroc. Le 9 septembre 2026, Oncorad Group a réalisé une téléchirurgie en direct depuis la session plénière du congrès européen ERUS 2026, avec un chirurgien situé à Padoue, en Italie, et un patient opéré à plus de 2 000 km, à Littoral Clinic Ain Diab à Casablanca.

Depuis Padoue, le Dr Youness Ahallal, urologue et directeur du programme de chirurgie robotique d’Oncorad Group, a réalisé à distance une prostatectomie radicale robot-assistée, tandis que le patient était pris en charge au bloc opératoire à Casablanca par l’équipe médicale locale.

L’intervention a été réalisée en temps réel, avec une latence d’environ 80 millisecondes, et retransmise en direct dans le cadre de la session plénière d’ERUS 2026, devant une communauté internationale de spécialistes de la chirurgie robotique. L’édition 2026 a réuni environ 1 250 participants internationaux.

Au-delà de la prouesse technologique, l’essentiel reste le patient : revu après l’intervention, il va bien et son évolution postopératoire est favorable.

Une nouvelle étape pour la téléchirurgie depuis le Maroc

Cette intervention s’inscrit dans la continuité du programme développé par Oncorad Group autour de la chirurgie robotique, de la téléchirurgie, du télémentorat et de la formation.

Après plusieurs réalisations à distance depuis et vers Casablanca, cette intervention constitue une nouvelle étape : présenter en direct, depuis un grand congrès européen, les capacités d’un bloc opératoire Marocain connecté à plus de 2 000 km.

Elle confirme l’ambition d’Oncorad Group de faire du Maroc un acteur du développement de la chirurgie robotique et de la téléchirurgie, tout en plaçant cette innovation au service d’un objectif concret : rapprocher l’expertise chirurgicale du patient, indépendamment de la distance.

À terme, ces technologies pourraient permettre à des patients pris en charge au Maroc d’accéder à des expertises chirurgicales internationales sans avoir à quitter leur pays.

Cette intervention a été rendue possible grâce à la mobilisation et à la coordination des équipes médicales, paramédicales et techniques d’Oncorad Group et de Littoral Clinic Ain Diab, à Casablanca, ainsi que des équipes mobilisées à Padoue.