Crédit du Maroc : lancement d’une offre publique pour 11,3 % du capital (VIDEO)

Le Groupe Holmarcom a dévoilé, ce lundi à Casablanca, le lancement d’une offre publique de vente de 11,3 % du capital et des droits de vote de Crédit du Maroc (CDM), suite à l’obtention du visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) le 18 octobre.

Lors d’une conférence de presse dédiée à cette opération, dont la période de souscription s’étend du 28 octobre au 1er novembre, le PDG de Holmarcom, Mohamed Hassan Bensalah, a souligné l’importance stratégique de cette initiative pour Crédit du Maroc. Il a précisé que cette vente s’inscrit dans une volonté de renforcer l’ancrage de la banque dans le paysage bancaire marocain tout en soutenant les projets de développement du pôle financier du groupe.

Bensalah a également mis en avant la décision d’associer les collaborateurs à cette dynamique de croissance, en leur offrant l’opportunité de devenir actionnaires à des conditions privilégiées.

De son côté, Lamiae Kendili, directrice générale adjointe de Holmarcom Finance Company (HFC), a expliqué que cette opération va doubler le flottant de Crédit du Maroc, améliorant ainsi la liquidité du titre et sa visibilité auprès des investisseurs. Elle a ajouté que la banque entend renforcer ses activités connexes dans les secteurs bancaires et d’assurance, tout en misant sur la finance inclusive et verte.

Quant à Idriss Berrada, directeur général d’Attijari Finances Corp, il a annoncé que 1.229.577 actions seront mises en vente dans le cadre de cette opération stratégique, d’un montant global de 1,03 milliard de dirhams (MMDH). La répartition de ces actions se fera en trois phases, avec une allocation des titres prévue pour le 7 novembre et une inscription en bourse le 11 novembre.

La première phase, représentant 63,44 % du montant, est destinée aux investisseurs qualifiés, marocains et étrangers, avec un prix unitaire de 850 dirhams et un investissement minimum de 3 millions de dirhams. La deuxième phase, couvrant 31,72 %, est ouverte au grand public, sans seuil minimum d’investissement. Enfin, la troisième phase, réservée aux salariés du Crédit du Maroc, propose un prix préférentiel de 680 dirhams par action, soit une décote de 20 %.

Cette opération vise à impliquer les collaborateurs dans la réussite de l’entreprise et à les engager dans sa stratégie à long terme.

Depuis l’acquisition de Crédit du Maroc en décembre 2022, Holmarcom a mis en œuvre un plan de développement ambitieux, avec un repositionnement stratégique, une amélioration des performances commerciales et une accélération de la transformation digitale. Au premier semestre 2024, la banque a enregistré une croissance de 7,9 % des crédits à la clientèle et une hausse de 36,8 % de son résultat net.

Avec le plan quinquennal « CDM Boost 2028 », Crédit du Maroc entend renforcer sa dynamique commerciale, accélérer sa transformation digitale et optimiser son service client, tout en consolidant son modèle de gouvernance et de gestion des risques.