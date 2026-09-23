Législatives: le taux de participation atteint 21% à 15 heures

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le taux de participation aux élections législatives a atteint 21% à l’échelle nationale à 15 heures, selon les dernières données communiquées par le ministère de l’Intérieur.

À mi-journée, le scrutin se poursuit dans des conditions normales à travers les différentes préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements du Royaume. Les opérations de vote se déroulent sans incident majeur signalé jusqu’à présent.

Ce point de situation intervient alors que les électeurs continuent de se rendre aux bureaux de vote pour participer au renouvellement des membres de la Chambre des représentants.

Le ministère de l’Intérieur précise que le taux de participation national, établi sur la base des données remontées par les différentes circonscriptions, s’élève ainsi à 21% à 15 heures.