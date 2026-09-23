Élections législatives: un taux de participation de 11,34% à 12H00

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le taux de participation aux élections législatives générales pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, qui se déroulent ce mercredi, a atteint 11,34% à 12H00 au niveau national, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

L’opération de vote se poursuit et se déroule dans des conditions normales, selon les informations parvenues des différentes préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements du Royaume, précise la même source.