Sahara: le Burkina Faso réitère son soutien à la souveraineté du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre burkinabè des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabés de l’extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, a réitéré, mardi à New York, la position de son pays soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, et au plan marocain d’autonomie.

« Notre position n’a pas changé » vis-à-vis de la marocanité du Sahara, a déclaré à la presse M. Traoré, à l’issue d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Évoquant le plan marocain d’autonomie, le ministre burkinabè a souligné que « le Maroc a proposé un plan qui a eu la caution des Nations Unies.

« Nous soutenons toujours ce plan d’autonomie. C’est notre position et nous restons fidèles à cette position”, a-t-il affirmé.

M. Traoré a également salué l’importance de l’Initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique.

Et d’ajouter à cet égard que « les task forces sont en place dans les différents pays concernés », précisant que la rencontre avec M. Bourita a été l’occasion « d’échanger sur les prochaines étapes que nous allons faire ensemble ».

S.L.