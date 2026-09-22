Agression d’un policier à Tanger: le suspect interpellé par les autorités

Un agent de la circulation a été agressé, lundi soir, par un jeune homme en état d’ébriété avancé, alors qu’il intervenait pour mettre fin à une altercation entre ce dernier et l’un de ses amis, rue Pasteur, au centre-ville de Tanger.

Selon une source du Site Info, le jeune homme aurait insulté l’agent avant de l’agripper par sa chemise. Le policier a alors pris les mesures nécessaires et s’est rendu à l’hôpital afin de recevoir les soins requis.

D’après la même source, l’incident s’est produit alors que l’agent effectuait une intervention ordinaire dans le cadre de ses fonctions. Les services de sécurité ont par ailleurs engagé les procédures légales nécessaires à l’encontre du jeune homme, sous la supervision du parquet compétent.