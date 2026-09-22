Retraités, veuves : Lekjaa détaille les engagements du PAM à Kénitra (VIDEO)

La revalorisation des petites pensions figure parmi les engagements avancés par Fouzi Lekjaa au nom du Parti authenticité et modernité (PAM). Le membre du bureau politique du parti propose notamment de porter le montant minimum des retraites à 3.000 dirhams par mois et de permettre aux veuves de conserver l’intégralité de la pension de leur conjoint décédé.

Lors d’un meeting organisé lundi 21 septembre à Kénitra, à la veille des élections législatives du 23 septembre, Fouzi Lekjaa a accordé une place particulière à la situation des retraités, notamment ceux qui disposent des pensions les plus faibles.

Selon lui, les personnes percevant aujourd’hui des pensions ne dépassant pas 1.600 dirhams par mois nécessitent une réponse rapide. Le responsable du PAM défend ainsi un relèvement du minimum de pension à 3.000 dirhams, avec pour objectif affiché d’améliorer les conditions de vie des retraités ayant les revenus les plus modestes.

La réforme du système de retraite constitue, selon Fouzi Lekjaa, un dossier qui doit être traité avec urgence, compte tenu de la situation de nombreux retraités après plusieurs décennies d’activité professionnelle. Il insiste sur la nécessité de garantir à cette catégorie un niveau de vie digne.

Les veuves au cœur du dispositif

L’autre proposition mise en avant concerne les veuves. Fouzi Lekjaa préconise qu’une veuve puisse conserver la totalité de la pension de son mari après son décès. Une mesure qui vise, selon lui, à préserver les droits financiers des femmes qui peuvent se retrouver fragilisées après la disparition du principal soutien du ménage.

Ces propositions s’inscrivent dans un ensemble plus large de mesures présentées par le PAM autour de la protection sociale et du pouvoir d’achat. Le parti défend notamment une revalorisation des aides directes et une révision de leurs critères d’attribution.

Au cours de son intervention, Fouzi Lekjaa est également revenu sur les déplacements effectués dans différentes provinces du Royaume durant la campagne électorale. Il a notamment évoqué sa visite dans la région d’Araboua, où il dit avoir pu constater la situation de 13 communes de la région du Gharb.

Le responsable du PAM a fait état de plusieurs situations qu’il considère comme préoccupantes, estimant que certaines difficultés observées sur le terrain restent à résoudre. Il a toutefois insisté sur sa conviction que ces problèmes peuvent être surmontés à condition de réunir volonté politique, travail et engagement au service de l’intérêt général.

« Ce constat, personnellement, me fait de la peine », a-t-il déclaré en évoquant ce qu’il dit avoir constaté lors de cette tournée de terrain.