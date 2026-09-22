StarLight: Salma Rachid pressentie pour remplacer Asmaa Lmnawar

Les responsables de l’émission de détection de talents «StarLight» ont entamé des discussions avec l’artiste marocaine Salma Rachid en vue d’une éventuelle intégration au jury de la quatrième saison, en remplacement de l’artiste Asmaa Lmnawar.

Selon les informations obtenues par « Ghalia », des échanges ont effectivement débuté entre la production de l’émission et Salma Rachid. Les négociations en sont toutefois encore à leurs premières étapes et aucune décision définitive n’a été prise quant à la participation de la chanteuse marocaine à cette nouvelle aventure.

En cas d’accord entre les deux parties, Salma Rachid intégrerait une nouvelle composition du jury de «StarLight», aux côtés de Hatim Ammor, Aminux, Noman Lahlo et Manal Benchlikha, qui avait rejoint le jury lors de la précédente saison en remplacement de Douzi.

Ces discussions interviennent alors que la date officielle du début du tournage des primes de la quatrième saison n’a pas encore été annoncée. Les équipes de l’émission poursuivent néanmoins activement les préparatifs de cette nouvelle édition.

La participation de Salma Rachid reste donc conditionnée à l’issue des négociations en cours. Elle constitue d’ores et déjà l’une des principales nouveautés évoquées autour de la prochaine saison, alors que « StarLight » continue de susciter l’intérêt du public, notamment grâce à son concept et à un jury dont la composition a connu plusieurs changements au fil des saisons.

Parallèlement, des rumeurs relayées ces derniers mois par plusieurs pages sur les réseaux sociaux faisaient état d’une possible éviction de Manal Benchlikha, qui aurait été remplacée par l’artiste Ibtissam Tiskat dans la quatrième saison.

Pour rappel, une source proche d’Ibtissam Tiskat avait alors démenti ces informations dans une déclaration à « Ghalia », affirmant qu’aucun accord ni contact officiel n’avait été établi avec la chanteuse à ce sujet. La même source avait assuré qu’aucune démarche n’avait été entreprise auprès d’Ibtissam Tiskat, qualifiant les informations qui circulaient à ce propos de « simples rumeurs sans aucun fondement ».