Météo: jusqu’à 42 °C et des températures bien au-dessus des normales au Maroc

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Houcine Youaabed, chef du service communication à la Direction générale de la météorologie (DGM), a indiqué que le Maroc connaît ces jours-ci une période de chaleur particulièrement marquée pour une fin du mois de septembre.

Les températures dépassent ainsi les normales saisonnières dans plusieurs régions du Royaume, avec des écarts généralement compris entre 3 et 12 degrés Celsius.

Dans une déclaration à « Site Info », Youaabed a précisé que les températures maximales enregistrées lundi 21 septembre avaient atteint 42 °C à Es-Semara, 41 °C à Taroudant et à Agadir Al Massira, et 40 °C à Guelmim. Marrakech a enregistré environ 39 °C, tandis que la température à Fès-Saïss a atteint 34 °C.

Le responsable de la météorologie a ajouté que les zones côtières, où l’influence maritime contribue à atténuer la chaleur, ont également enregistré des températures supérieures aux normales saisonnières de 4 à 7 degrés. Il a notamment cité 33 °C à Larache et 30 °C à Al Hoceima.

Selon Houcine Youaabed, cette situation s’explique par la persistance de masses d’air chaud au-dessus du Maroc, sous l’effet du maintien d’une dépression saharienne qui se déplace vers le nord, en direction du sud du Royaume. Ce phénomène favorise la remontée de masses d’air tropicales et chaudes, notamment vers les régions intérieures et méridionales.

Ces masses d’air tropicales contribuent également à renforcer l’instabilité atmosphérique sur les reliefs de l’Atlas et les plaines voisines, pouvant provoquer par moments de fortes averses orageuses.

Cette hausse des températures rappelle par ailleurs que le début de l’équinoxe d’automne ne signifie pas nécessairement une baisse immédiate des températures. Des périodes chaudes, voire très chaudes, peuvent encore se prolonger à la fin du mois de septembre et au début du mois d’octobre, avant une transition progressive vers des conditions météorologiques plus automnales et tempérées.