Lekjaa à Driouch et Nador: «Le Maroc a besoin de sa jeunesse et sa jeunesse a besoin du Maroc» (VIDEO)

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), s’est rendu ce dimanche à Nador et Driouch pour présenter le programme électoral du parti, à seulement deux jours du scrutin prévu le 23 septembre 2026.

Dans une intervention, Lekjaa a présenté les grandes lignes du programme du « Tracteur », soulignant que le parti fait de la révision du système d’aide sociale accordée aux citoyens l’une de ses priorités. Il a notamment estimé que cette aide ne devrait pas être exclusivement réservée à certaines catégories de la population.

Le responsable du PAM a également souligné l’importance accordée par le parti au soutien et à l’accompagnement des jeunes, afin de favoriser leur insertion sur le marché du travail et de les aider à créer leurs propres entreprises. Il a insisté sur la nécessité de leur offrir davantage d’opportunités, estimant que « le Maroc a besoin de sa jeunesse et que sa jeunesse a besoin du Maroc ».

Par ailleurs, Lekjaa a estimé que le rétablissement de la confiance entre les citoyens et les partis politiques ne pourra passer que par la mise en œuvre des principes défendus par le PAM, notamment celui du « changement de cap », afin de rompre avec toutes les pratiques susceptibles de nuire à l’intérêt des citoyens ou de faire d’eux un simple moyen d’obtenir des résultats électoraux.

Sur un autre volet, Lekjaa avait évoqué, lors d’une rencontre partisane organisée hier à Ouarzazate, les difficultés liées à l’accès à l’eau et à l’électricité auxquelles fait face la province.

Fouzi Lekjaa a affirmé qu’à l’horizon 2031, les questions de l’eau, de l’électricité et des routes ne devraient plus figurer parmi les principaux problèmes non résolus. Le membre du bureau politique du PAM a assuré que le parti fait de la satisfaction de ces besoins une priorité au cours des cinq prochaines années.