Engagement politique, pouvoir d’achat, cherté de la viande…… Fouzi Lekjaa parle à coeur ouvert (VIDEO)

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti Authenticité et Modernité (PAM), a expliqué que son choix de s’engager dans la politique constitue l’aboutissement d’un parcours de près de 30 ans dans la gestion administrative.

Il dit vouloir mettre son expérience au service des intérêts des citoyens et contribuer, aux côtés des autres acteurs politiques, à relever les défis auxquels les Marocains sont confrontés.

Dans une vidéo publiée par le parti sur ses réseaux sociaux, Lekjaa a précisé que l’exercice de ses fonctions de ministre chargé du Budget s’inscrit dans un cadre bien défini, sous la supervision de la ministre de l’Économie et des Finances et du chef du gouvernement.

Il a souligné que ses missions sont encadrées par la loi et lui confèrent notamment la responsabilité de gérer les ressources de l’État provenant des impôts directs et indirects, ainsi que de déterminer les crédits budgétaires dans le cadre du projet de loi de finances, jusqu’à l’adoption de celui-ci par le Parlement et sa transformation en loi.

Le ministre a de nouveau rappelé que la responsabilité de l’exécution de la loi de finances, une fois adoptée par le Parlement, revient au département gouvernemental concerné, qui est chargé de procéder ensuite à la dépense des crédits qui lui sont alloués, conformément aux dispositions de la loi.

Sur un autre sujet, Fouzi Lekjaa a reconnu que les moyens financiers mobilisés par le gouvernement et l’État pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens et faire face à la hausse des prix de certains produits, notamment la viande, n’ont pas permis d’atteindre les objectifs escomptés.

Il a estimé que cette situation nécessite une réflexion approfondie ainsi que la recherche de solutions objectives. Lekjaa a également souligné qu’il avait déjà exprimé cette position au Parlement et qu’elle ne changerait pas au gré de son positionnement au sein de la scène politique nationale.