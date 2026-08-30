PAM: Fouzi Lekjaa ne sera pas candidat à Berkane, voici pourquoi

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Alors que plusieurs informations faisaient état de l’intention de Fouzi Lekjaa de se présenter aux prochaines élections législatives dans la circonscription de Berkane, le membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM) a finalement tranché.

Une source fiable a indiqué à Le Site info que Fouzi Lekjaa ne conduira pas les listes du «Tracteur» à Berkane. Cette décision serait liée à sa volonté de se consacrer davantage à l’encadrement du parti et à l’étude des choix stratégiques concernant le programme électoral du PAM pour les échéances de 2026.

Selon la même source, Fouzi Lekjaa, qui s’est illustré par un parcours remarquable dans le domaine du football, entend apporter de nouvelles idées et une nouvelle approche à l’exercice de la politique au Maroc.

La source de Le Site info s’est par ailleurs étonnée des informations faisant état d’un prétendu renoncement de Lekjaa à se présenter aux prochaines élections législatives, prévues le 23 septembre prochain. Elle souligne que l’objectif du responsable partisan est avant tout de contribuer au changement et à l’amélioration de la pratique politique au Maroc.

S.L.