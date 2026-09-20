Ouarzazate: Fouzi Lekjaa insiste pour soutenir et aider les veuves (VIDEO)

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), poursuit sa tournée à travers les différentes régions du Royaume. Il a récemment fait étape à Ouarzazate.

Lors d’un meeting électoral du « Tracteur » à Ouarzazate, Lekjaa a appelé à accorder une importance particulière au soutien social destiné aux citoyens, soulignant que le programme électoral du PAM repose largement sur cet axe.

Le membre du bureau politique du PAM a également insisté sur l’attention qui doit être accordée aux femmes veuves, estimant qu’elles traversent de grandes difficultés après la perte de leur conjoint.

Lekjaa a par ailleurs choisi de simplifier plusieurs grandes lignes du programme électoral de son parti afin, selon lui, de permettre au plus grand nombre d’en comprendre les enjeux et de faire leur choix lors du scrutin du 23 septembre.

S.L.