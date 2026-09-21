Lekjaa veut «reconstruire les bases de la confiance» avec les citoyens (VIDEO)

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a insisté sur la nécessité de rétablir les bases de la confiance entre les citoyens et les partis politiques, y compris celui auquel il appartient.

Lekjaa a souligné que la confiance entre le citoyen et le parti politique est essentielle, précisant que cette relation repose sur un « contrat clair », fondé sur la reddition des comptes et la responsabilité. Il a associé cet objectif de rétablissement de la confiance avec les citoyens à la volonté de « construire un Maroc qui avance à un rythme soutenu vers davantage de croissance et de développement ».

« Nous voulons rétablir la confiance entre vous et nous… C’est un contrat dont nous devons rendre compte », a-t-il déclaré.