Casablanca: le prix de la sardine atteint 20 DH/le kilo

Les prix de la sardine ont enregistré une hausse notable ce samedi matin dans plusieurs marchés de Casablanca, atteignant 20 dirhams le kilogramme.

Dans une déclaration à « Site Info », un professionnel du secteur a indiqué que les prix de la sardine avaient augmenté de manière soudaine, en raison de la forte demande enregistrée durant cette période de l’année.

Le même professionnel a souligné que les prix du poisson avaient connu une hausse particulièrement importante cette année, au point que les professionnels rencontrent désormais de grandes difficultés à s’approvisionner.

Il prévoit toutefois une baisse des prix de la sardine et du poisson en général au cours des prochains jours.