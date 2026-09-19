Heure légale: le retour au GMT salué par la société civile

Le Réseau marocain de l’Alliance civile pour la jeunesse a accueilli avec une grande satisfaction la décision du gouvernement de rétablir l’heure légale correspondant au méridien de Greenwich (GMT), à compter du dimanche 20 septembre 2026, mettant ainsi fin à l’heure supplémentaire, qui a longtemps été à l’origine de difficultés pour une large partie des citoyens, des familles, des élèves, des étudiants et des habitants du monde rural.

Dans un communiqué dont le Site Info a reçu une copie, le réseau a indiqué que le retour à l’heure légale constitue l’aboutissement et une victoire claire d’un long processus de plaidoyer mené par la société civile, les acteurs associatifs ainsi que par une mobilisation numérique sur les différentes plateformes de réseaux sociaux.

Cette mobilisation a contribué à faire de l’abandon de l’heure supplémentaire une question d’opinion publique, largement présente dans les débats parlementaires, politiques, civils et médiatiques.

Le réseau a rappelé son engagement constant à alerter sur les effets négatifs engendrés par l’heure supplémentaire, notamment sur les élèves du monde rural et les enfants qui ont été contraints, pendant des années, de se déplacer et de rejoindre leurs établissements scolaires dans des conditions climatiques difficiles et dans l’obscurité totale. Une situation qui, selon lui, a porté atteinte à leur bien-être psychologique et physique ainsi qu’à leur droit à une scolarité sûre et stable.

Il a également souligné que l’heure supplémentaire avait eu des répercussions négatives sur les familles et les travailleurs, en raison des perturbations psychologiques et sociales ainsi que de la fatigue supplémentaire qu’elle aurait engendrées pour une large partie de la population.

Dans ce contexte, le réseau a salué l’interaction positive des acteurs politiques et du gouvernement avec cette revendication populaire et citoyenne, estimant que les justifications et les études autrefois avancées pour démontrer « l’utilité » de l’heure supplémentaire n’avaient pas produit de résultats suffisamment convaincants aux yeux de l’opinion publique.

Le Réseau marocain de l’Alliance civile pour la jeunesse a félicité l’ensemble des citoyennes et des citoyens à l’occasion du retour effectif à l’heure légale, qui permet, selon lui, de rétablir un rythme de vie plus équilibré et naturel au Maroc.

Il a enfin souligné que la réalité sur le terrain avait démontré, selon lui, la pertinence des voix de la société civile qui avaient milité en faveur de la suppression de l’heure supplémentaire. Le réseau considère que la mobilisation citoyenne, politique, parlementaire et médiatique a finalement conduit à une décision gouvernementale corrective et responsable, réaffirmant par la même occasion son engagement à poursuivre son action de plaidoyer sur les différentes questions qui préoccupent la société.