Zoom. Fouzi Lekjaa : « Il faut mieux réguler les circuits de distribution » (VIDEO)

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Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a estimé que les écarts excessifs de prix nuisent aussi bien aux producteurs qu’aux consommateurs.

Cette déclaration a été faite lors d’une rencontre organisée la semaine dernière avec les représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), consacrée à la présentation des grandes lignes du programme électoral du PAM.

Selon la vision défendue par Fouzi Lekjaa, la richesse est d’abord créée par ceux qui investissent et prennent des risques. L’agriculteur doit pouvoir bénéficier justement de la valeur qu’il produit.

Le responsable politique considère également que des écarts de prix excessifs pénalisent producteurs et consommateurs. Un prix multiplié par quatre ou cinq entre producteur et consommateur pose problème.

Pour remédier à cette situation et éviter des hausses susceptibles de perturber le marché, Fouzi Lekjaa estime que les circuits de distribution doivent être mieux organisés et régulés.

H.M.