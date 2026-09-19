Retour à l’heure GMT au Maroc: les cours débuteront à 8 heures dès lundi

A la Une

À la veille du retour définitif à l’heure GMT, prévu ce dimanche, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a adressé une note aux responsables et aux cadres éducatifs concernant les nouveaux horaires scolaires.

Dans ce document consulté par Le Site info, le ministère fixe à 8 heures le début officiel des cours dans les différents établissements et cycles d’enseignement, et ce à partir du 21 septembre 2026.

Les établissements sont ainsi appelés à adapter leurs emplois du temps afin de respecter ces nouvelles dispositions, de garantir le déroulement normal des cours et d’assurer une utilisation optimale des ressources humaines et matérielles disponibles.

Le ministère demande toutefois de tenir compte des particularités locales, notamment dans les établissements situés en milieu rural.

La note insiste enfin sur la nécessité de prendre toutes les mesures requises pour garantir le démarrage des cours à l’heure fixée et préserver le temps scolaire et celui consacré aux apprentissages, dans l’intérêt des élèves.

H.M.