Fin définitive du GMT+1 au Maroc: n’oubliez pas de régler vos montres

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Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration a annoncé qu’il sera procédé au retour à l’heure légale (GMT) au Maroc à partir du dimanche 20 septembre à 02H00, en retardant l’heure de 60 minutes.

Dans un communiqué, le ministère indique que cette mesure intervient en application des dispositions du décret n° 2.26.530, publié le 25 juin 2026, relatif à l’heure légale, notamment son article premier qui prévoit le retour à l’heure légale fixée par le premier chapitre du Décret Royal n° 455.67 du 2 juin 1967 concernant l’heure légale.

« En vertu de l’article 2 du décret précité, le décret n° 2.18.855 du 26 octobre 2018, relatif à l’heure légale, est abrogé à compter de la date fixée ci-dessus », souligne le communiqué.

H.M.