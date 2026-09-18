Météo Maroc : temps assez chaud ce samedi 19 septembre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 19 septembre 2026.

– Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-Est, l’extrême sud des provinces sahariennes et les plaines intérieures nord et centre.

– Nuages bas avec bruine sur les côtes et les plaines atlantiques la matinée et la nuit.

– Nuages bas persistants sur la Méditerranée et le Rif avec ondées ou pluies éparses.

– Averses orageuses localement assez fortes avec risque de grêle et rafales sous orages sur l’Oriental, l’Atlas et ses versants est et le Sud-Est.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/25°C sur le Sud-Est, l’extrême Sud, le Tangérois, les plaines de Tadla et le Saïss et de 15/20°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur les plaines atlantiques nord et centre et les provinces sahariennes.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral.