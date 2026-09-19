La nouvelle version du portail Idarati est lancée

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration a annoncé le lancement de la nouvelle version du portail national Idarati, dans le cadre de la transformation numérique de l’administration.

Cette nouvelle génération est lancée conformément à la Haute Vision du Roi Mohammed VI plaçant l’usager, citoyen ou entreprise au cœur de l’action publique et consacrant une administration de proximité ainsi que l’amélioration continue de la qualité des services publics, souligne le ministère dans un communiqué.

Elle traduit l’ambition d’une administration centrée sur l’usager, plus proche, plus accessible et plus intelligente, capable d’offrir progressivement une expérience fluide « anywhere, anytime, any device/ accéder aux services publics à tout moment, depuis tout lieu et sur tout type de terminal », explique la même source.

Ainsi, la nouvelle version du portail Idarati s’inscrit dans une évolution plus large vers une administration empathique et proactive, qui comprend les besoins et les parcours des usagers, facilite leur accès aux services et mobilise progressivement la donnée et l’intelligence artificielle pour mieux les orienter, anticiper certaines échéances et proposer les services pertinents au bon moment.

La nouvelle version accorde une place centrale à Idarati e-Services, point d’accès unifié aux services numériques proposés par les administrations et établissements publics. Un travail continu de consolidation, de fiabilisation et de mise à jour du référentiel est mené avec les administrations et les acteurs institutionnels concernés afin de garantir aux citoyens et aux entreprises une information fiable, actualisée et pertinente.

Le portail permet aujourd’hui d’accéder à 874 services en ligne, organisés autour de parcours prioritaires centrés sur les besoins des usagers, ainsi qu’à 2.533 actes administratifs publiés. Cette approche marque le passage progressif d’une logique de services administratifs isolés à une logique de parcours citoyen, conçue autour des besoins et des événements de vie.

Le portail intègre également la fonctionnalité « Donner mon avis », qui permet aux usagers de partager directement leur expérience des services publics en ligne. Les retours recueillis alimentent une démarche d’écoute et d’amélioration continue, afin d’adapter les services aux usages et aux attentes réelles des citoyens et des entreprises.

L’accessibilité numérique constitue également un axe majeur de cette refonte. La navigation, la recherche et l’organisation des contenus ont été repensées pour favoriser un accès simple et fluide au plus grand nombre, avec une attention particulière portée aux personnes en situation de handicap.

Le communiqué souligne également une autre évolution structurante, à savoir l’intégration d’une Marketplace de solutions d’intelligence artificielle, qui donne accès à des solutions utiles, sécurisées et de confiance au service des citoyens, des entreprises et des administrations. Ces outils contribuent progressivement à faciliter l’orientation des usagers, le traitement de l’information administrative et l’accompagnement des agents publics.

Cette évolution prépare également la prochaine génération de services portée par Idarati X.0, un point d’entrée unifié vers l’administration, articulé avec le portefeuille numérique national, l’identité numérique, l’interopérabilité et le principe once-only. À terme, ces fondations permettront de développer des parcours davantage personnalisés et proactifs, où l’administration pourra, dans un cadre sécurisé et respectueux des droits des usagers, anticiper certains besoins, signaler une échéance, proposer un droit ou orienter automatiquement vers le service pertinent.

À travers cette nouvelle version, Idarati poursuit sa transformation d’un portail d’information vers une véritable interface de relation entre l’usager et l’administration, via une administration accessible partout et à tout moment, attentive aux besoins de ses usagers, progressivement proactive et conçue pour leur offrir des services plus simples, plus fluides et mieux adaptés à leurs attentes, conclut le communiqué.

S.L.