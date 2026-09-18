À Berkane, Lekjaa met l’éducation et la jeunesse au cœur des priorités (VIDEO)

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti de l’Authenticité et de la Modernité (PAM), a affirmé que le Maroc dispose des moyens nécessaires pour améliorer la situation des retraités, soulignant que le pays est en mesure de leur garantir des pensions d’au moins 3 000 dirhams.

Lors d’une rencontre avec les militants du parti, organisée vendredi soir dans la région de Sidi Bouhria, dans la province de Berkane, Lekjaa s’est également penché sur la situation du système éducatif. Il a estimé que la présence d’environ 300 000 élèves en dehors du système scolaire, aux niveaux primaire, collégial et secondaire, appelle à une révision globale du système éducatif et à une analyse des véritables raisons qui poussent les élèves à quitter les bancs de l’école.

Le responsable du PAM a expliqué que la lutte contre le décrochage scolaire nécessite de comprendre les circonstances propres à chaque cas, qu’il s’agisse de difficultés liées au transport ou de l’incapacité de certaines familles à financer l’achat des fournitures scolaires. Selon lui, l’identification de ces causes constitue une étape essentielle pour s’attaquer à ce phénomène.

Lekjaa a également abordé la question gouvernementale. Il a rappelé que le Conseil de gouvernement réunit plusieurs partis, tout en soulignant que le chef du gouvernement, conformément à la Constitution et à la loi organique relative au gouvernement, assume la responsabilité de la gestion des affaires gouvernementales, de la coordination entre les différentes composantes et de la prise des décisions.

Le même responsable a enfin estimé que la construction du Maroc de 2031 nécessite, selon sa vision, un esprit collectif et le rejet du désespoir, affirmant que le Maroc et sa jeunesse ont démontré leur capacité à réaliser de grandes avancées et à relever les défis.