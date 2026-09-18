Elections du 23 septembre: les administrations et entreprises invitées à faciliter le vote de leurs employés

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Par LeSiteinfo avec MAP

À l’occasion des élections législatives prévues le mercredi 23 septembre 2026, la présidence du gouvernement a appelé les différents responsables des administrations et établissements publics à prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux cadres, fonctionnaires, employés et agents d’exercer leur droit de vote.

Dans un communiqué parvenu à « Site Info », le gouvernement précise que ces facilités sont accordées conformément à la circulaire du chef du gouvernement n° 2026/14, datée du 1er septembre 2026, afin de permettre aux personnes concernées d’accomplir leur devoir national et de participer au scrutin.

Le gouvernement a ainsi invité les responsables des administrations publiques, les directeurs généraux et les directeurs des établissements et entreprises publics, ainsi que les présidents des conseils des collectivités territoriales, à réunir les conditions nécessaires à l’exercice du droit de vote, tout en veillant à ne pas perturber le fonctionnement normal des services et établissements publics.

Dans le même contexte, le chef du gouvernement a appelé les responsables des entreprises du secteur privé à prendre les dispositions nécessaires afin de permettre à leurs cadres et employés d’exercer leur droit de vote le jour du scrutin.