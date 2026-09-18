Pourquoi le prix du poulet est si élevé ? Les professionnels s’expliquent

Les prix du poulet ont connu, ce vendredi, une hausse notable, atteignant 21 dirhams le kilogramme, alors que les consommateurs s’attendaient plutôt à une baisse des prix des viandes blanches.

Dans ce contexte, plusieurs citoyens ont exprimé leur mécontentement face à cette forte hausse des prix du poulet.

Sur les réseaux sociaux, des citoyens ont appelé les responsables du secteur à renforcer le contrôle des prix dans les différents marchés de la capitale économique.

Dans des déclarations accordées à Le Site Info, plusieurs consommateurs ont souligné que les prix du poulet connaissent régulièrement des hausses soudaines, sans que les véritables raisons de ces fluctuations ne soient clairement communiquées.

À ce sujet, Khalid Er-Rabti, chargé de la communication à la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc, a expliqué, dans une déclaration à « Site Info », que la hausse des prix du poulet s’explique principalement par la reprise de la demande pour les viandes de volaille durant la saison estivale, notamment en raison de la multiplication des fêtes et des mariages. Cette dynamique a permis d’écouler les stocks qui s’étaient accumulés dans les élevages.

Selon le même responsable, cette hausse de la demande a également permis de rétablir le cycle de production à son rythme normal et de retrouver un équilibre entre l’offre et la demande.