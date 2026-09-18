C’est parti pour la 23e édition du Festival Tanjazz

Par LeSiteinfo avec MAP

La 23e édition du Festival des jazz de Tanger « Tanjazz » s’est ouverte, vendredi au Palais des institutions italiennes (Palais Moulay Hafid) à Tanger, avec une programmation éclectique réunissant artistes de renom et formations issues de différents horizons musicaux.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’initiative de Seven PM, cette édition se poursuit jusqu’au 20 septembre, avec des concerts et des animations proposés au Palais des institutions italiennes, ainsi que dans plusieurs espaces de la ville, offrant au public une expérience musicale ouverte et accessible à tous.

Le coup d’envoi de cet événement a notamment été marqué par une déambulation festive de la fanfare belgo-marocaine « Remork & Karkaba », partie de Bab Kasbah pour rejoindre Bab Marsa, donnant ainsi le ton à trois journées placées sous le signe du jazz, du dialogue entre les cultures et de la diversité musicale.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Festival Tanjazz et directeur général de Seven PM, Moulay Ahmed Alami, a souligné l’ampleur et l’ouverture de la programmation de cette 23e édition, qui se distingue par une offre éclectique proposée dans différents espaces de Tanger.

Il a, à cet égard, mis en avant le caractère cosmopolite de Tanger, qui entretient une affinité particulière avec l’univers du jazz, rappelant que de nombreux artistes de cette scène musicale ont séjourné ou se sont produits dans la ville.

Cette dimension, a-t-il relevé, contribue à créer une énergie particulière autour du festival et à renforcer son ancrage dans la cité du Détroit.

Pour sa part, le fondateur et dirigeant de « Remork & Karkaba », Luc Mishalle, s’est dit enthousiaste à l’égard de l’expérience menée avec des musiciens gnaoua de Tanger.

Cette collaboration, qui associe l’univers des fanfares et des musiques de rue aux sonorités et aux rythmes gnaoua, a donné naissance à une rencontre musicale originale, fondée sur l’improvisation, le partage et le dialogue entre différentes traditions, a-t-il fait savoir.

La programmation au Palais des institutions italiennes prévoit, vendredi, des prestations de The Groovy Four, accompagnées d’un cours de danse animé par Rabat City Swing, suivies de celles de Rodrigo y Gabriela, Gisele Jackson & The Brooklyn Souls, Fehd Benchemsi & The Lalla et The Haggis Horns. Une jam session viendra clôturer cette première journée.

Samedi, le public retrouvera The Swing Shouters, avec un cours de danse de Rabat City Swing, avant les concerts de Diego El Cigala, Ladyva, Buena Vista All Stars et Les Frères Smith. Une nouvelle jam session est prévue en clôture de la soirée.

Parallèlement aux concerts programmés au Palais, le festival investit plusieurs lieux emblématiques de Tanger afin de rapprocher la musique du public et de faire résonner le jazz dans différents quartiers de la ville.

Ainsi, samedi, The Groovy Four se produira à l’Hôtel Hilton Tangier City Center, Ronald Baker investira la place du Grand Socco, tandis que The Haggis Horns se produira à l’Hôtel Rembrandt.

Dimanche, Ladyva se produira sur la place du Grand Socco, alors que The Swing Shouters seront à l’Hôtel Chellah, offrant une dernière journée de programmation musicale au cœur de la ville.

À travers cette programmation, Tanjazz entend ainsi poursuivre sa vocation de rendez-vous musical ouvert sur la diversité des styles et des cultures, tout en mettant en valeur Tanger comme espace de rencontres artistiques et de brassage culturel