Fouzi Lekjaa à Tafoughalt : « Les prochaines élections seront décisives pour le Maroc » (VIDEO)

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Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), s’est rendu ce vendredi dans la commune de Tafoughalt, dans la province de Berkane, accompagné de plusieurs responsables du parti. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la campagne du PAM pour les élections législatives du 23 septembre.

Lors d’une rencontre avec les habitants, Lekjaa est revenu sur les besoins et les revendications qui demeurent sans réponse dans la région. Il s’est étonné que certaines difficultés, déjà signalées à la fin des années 1970 et durant les années 1980, persistent encore aujourd’hui. « La majorité de ces besoins remonte à cette époque. Ce n’est pas acceptable », a-t-il déclaré, appelant à remédier aux dysfonctionnements accumulés et à répondre concrètement aux attentes de la population.

Le responsable du PAM a également appelé à rompre avec les pratiques électorales traditionnelles fondées sur l’échange de services et de voix. Il a qualifié les prochaines élections de rendez-vous décisif pour l’avenir du Maroc, estimant que les électeurs devaient choisir des représentants capables d’assumer leurs responsabilités et de défendre leurs intérêts.

Fouzi Lekjaa a, dans ce contexte, invité les habitants de Tafoughalt à soutenir Mohamed Ibrahimi, tête de liste du PAM dans la circonscription de Berkane. Il a toutefois insisté sur le fait que le vote ne devait pas mettre fin à la relation entre l’électeur et son représentant, mais constituer le point de départ d’un suivi régulier de son action. « Maintenez la pression sur lui et demandez-lui des comptes. Ne vous contentez pas de voter pour lui », a-t-il lancé aux habitants.

H.M.