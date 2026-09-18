Lekjaa à Berkane: «La région mérite de retrouver sa prospérité» (VIDEO)

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), s’est rendu ce vendredi dans la commune de Chouihia, relevant de la province de Berkane, accompagné de plusieurs représentants du parti dans la région, dans le cadre des tournées de terrain du PAM à l’occasion de la campagne électorale en cours.

Lors de sa rencontre avec les habitants de Chouihia, Lekjaa a indiqué que sa présence dans la région constituait « une rencontre avec les siens et sa famille ». Il a également annoncé qu’il répondrait directement à plusieurs revendications urgentes de la population, notamment celle relative au raccordement direct de la commune à l’autoroute. Il s’est engagé à examiner en détail les différentes problématiques locales et à élaborer prochainement une feuille de route précise afin d’en assurer le suivi et de contribuer à leur résolution.

Le responsable du PAM a par ailleurs réaffirmé son soutien sans réserve à Mohamed Ibrahimi, tête de liste du parti dans la circonscription législative de Berkane.

Lekjaa a appelé les habitants et les différentes familles de la région à accorder leur confiance aux compétences et aux forces vives du parti, et à voter massivement afin de choisir les personnes qui seront chargées de la gestion des affaires locales au sein des communes. Il a souligné que le rôle essentiel revient aux citoyens, appelés à choisir avec soin leurs représentants afin de contribuer au développement de la région.

En conclusion, Lekjaa a insisté sur le fait que les habitants de Chouihia, ainsi que ses agriculteurs, réputés pour leur bonté et leurs qualités morales, méritent que l’ensemble des défis auxquels ils sont confrontés soient relevés et que toutes les conditions d’une vie digne leur soient assurées, afin que la région retrouve son ancienne prospérité, sa sérénité et son dynamisme agricole.