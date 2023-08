Rentrée scolaire: les Marocains craignent une hausse des prix des manuels

À quelques encablures de la date de la rentrée scolaire 2022-2023, très nombreuses sont les familles marocaines qui craignent une revue à la hausse des prix des manuels, surtout suite à celle répétitive et insupportable des carburants, ainsi qu’à celle concernant les éléments composants du livre et du document.

À ce propos, le président de l’Association marocaine des éditeurs a assuré qu’aucune augmentation, ni changement ne sont de mise, concernant les prix des manuels scolaires.

En revanche, et dans une déclaration à Le Site info, Camille Hoballah a affirmé que ce sont les prix des cahiers qui connaîtront une « légère et raisonnable » augmentation, vu les prix que coûtent les éléments composants leur confection. Et d’ajouter que les manuels sont disponibles dans les librairies, alors que les cahiers sont soumis à la loi de l’offre et de la demande.

Quant à la vente des manuels et des fournitures scolaires au sein de certaines écoles privées, elle est aussi inacceptable qu’illégale, a soutenu notre interlocuteur, tout en appelant le ministère de tutelle à intervenir afin de mettre fin à ces pratiques.

Larbi Alaoui