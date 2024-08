Fournitures et prix des manuels scolaires : un libraire s’exprime (VIDEO)

Les parents et tuteurs au Maroc se préparent à acheter les livres et fournitures scolaires pour leurs enfants, en prévision de la rentrée scolaire prévue par le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement préscolaire et des sports début septembre.

Ces dernières semaines, un débat a eu lieu parmi les parents concernant les prix des livres et des fournitures scolaires, surtout après l’augmentation des prix de certains manuels dans les écoles privées.

À ce sujet, Abderrazak Mabchour, grossiste en fournitures scolaires, a déclaré à Le Site Info que les vendeurs se préparent comme chaque année en achetant ce que demandent les parents.

Il a expliqué que les prix de certaines fournitures scolaires ont connu une baisse cette année, tandis que d’autres ont légèrement augmenté, en précisant que les parents se concentrent sur les produits essentiels.